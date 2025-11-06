Özgür Özel'in tepki çeken Erdoğan sözlerine AK Parti'den jet yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili, "2 Ekim 2024'te bu göreve (başsavcılık) atanıyor, ardından 29 Kasım 2024'te Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketine Akın Gürlek yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Şimdi bütün basına yolluyorum. Ekrem başkanı tutukladığı günün de içinde olduğu 9 ay boyunca buralardan maaşlarını alıyor" açıklaması yaptı.

Özel, Ümraniye mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a de seslenerek, "Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğinle, bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık, bu kadar söylüyorum, yeter. Bundan sonra da hak etmediğimi duyarsam, hak ettiğini duyacaksın, bizimle uğraşma çok daha beterlerini duyacaksın" dedi.

"Hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz. Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz.

Hiç kimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz. Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır."