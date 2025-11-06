Kaybolan anne ve oğlunun görüntüleri ortaya çıktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 4 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunun ilçeden yürüyerek çıkmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'nın 2 Kasım Pazar günü ilçe merkezinden Köseali köy yoluna döndükleri anlar, bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, anne ve oğlunun yol kenarından yavaş yavaş yürüdüğü, annenin sırtında bir çanta olduğu görülüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) anne ve oğlunun son olarak görüldüğü yollar ile Köseali köyü çevresinde çalışmalarına ağırlık veriyor.