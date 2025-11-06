Ajax teknik direktörü Heitinga'dan 'Osimhen' itirafı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a kaybeden Ajax'ın teknik direktörü John Heitinga Osimhen'in golüne atıfta bulunarak, "İkinci yarıya iyi başladık ama gerçek bir forvet golü yedik. Savunmamızı daha iyi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Galatasaray, Ajax maçıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 yıl sonra üst üste 3. galibiyetini elde etti. 3 farklı gelen galibiyet sonrası Ajax Teknik Direktörü John Heitinga'dan da dikkat çeken ifadeler kullandı. Heitinga, "İlk 60 dakika pek bir şey vermedik, iyi oynadık. İkinci yarıya iyi başladık ama gerçek bir forvet golü yedik. Savunmamızı daha iyi yapmalıyız." diye konuştu.

"Oyuncularım, elinden geleni yaptı"

Futbolcularının Galatasaray karşısında iyi mücadele ettiğini anlatan Heitinga, "Oyuncularım, elinden geleni yaptı. Gol yedikten sonra konsantrasyonumuz düştü. Yolumuza devam edeceğiz. Motivasyonumuzu yüksek tutacağız. Galatasaray gibi güçlü bir takıma karşı oynadık. Yine de bu kadar kolay olmamalıydı. Döngünün kırılması gerekiyor. Oyun içerisinde iyi oynadığımız zamanlar oldu. Yine de olmadı." diye konuştu.

Kötü oynamadıklarını söyleyen Hollandalı teknik adam, "Bizim oyuncularımız maçın içerisinde kendilerini buluyorlar. Kötü oynadılar diyemem. Çok iyi değillerdi. Maçı kaybettik. Oyuncularımın bana hala inandığını düşünüyorum. Bizim kulüpte belirli kararlar alındı. Bu kararlara saygı duymamız lazım. Bir sonraki maça bakmamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nde daha puan alamadık. Mücadele ettiğimiz bütün takımlar bizden daha iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

3-0 geriye düşmelerine rağmen maçı bırakmak istemediklerini dile getiren Heitinga, "Maçı tekrardan izleyeceğim. Oyuncularımla da görüşeceğim. Onları motive edeceğim. Sahaya çıktığımız bu taktik, çok iyi olmayabilir. Yaptıklarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Çok kolay iki gol yedik. Maça baktığımızda top çoğunlukla bizde değildi ama yine de güzel oynadık." şeklinde görüş belirtti.