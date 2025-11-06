Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! Ajax galibiyeti manşetleri süsledi: Uzun zamandır...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax karşısında müthiş bir galibiyet aldı. Cimbom Osimhen'in golleriyle deplasmanda 3-0 galip geldi. Bu galibiyet tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Hollanda'nın köklü kulübü Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, mücadele temsilcimizin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Osimhen'in hat-trick yaptığı karşılaşma tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, özellikle Hollanda basını Galatasaray'ın oyununa hayran kaldı.
Temsilcimize karşı alınan bu farklı mağlubiyet Hollanda basınında tepkilere neden olurken, bu tepkiler manşetlere de taşındı.
"Amsterdam ekibini ezdi"
The Telegraaf: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Amsterdam ekibini ezdi. Osimhenli Galatasaray, Ajax'ı bataklığa daha çok itti. Victor Osimhen, üç gol atarak golcülük konusundaki şöhretini sonuna kadar hak ettiğini gösterdi.