Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! Ajax galibiyeti manşetleri süsledi: Uzun zamandır...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax karşısında müthiş bir galibiyet aldı. Cimbom Osimhen'in golleriyle deplasmanda 3-0 galip geldi. Bu galibiyet tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! Ajax galibiyeti manşetleri süsledi: Uzun zamandır... - Resim: 1

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Hollanda'nın köklü kulübü Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, mücadele temsilcimizin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! Ajax galibiyeti manşetleri süsledi: Uzun zamandır... - Resim: 2

Osimhen'in hat-trick yaptığı karşılaşma tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, özellikle Hollanda basını Galatasaray'ın oyununa hayran kaldı.

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! Ajax galibiyeti manşetleri süsledi: Uzun zamandır... - Resim: 3

Temsilcimize karşı alınan bu farklı mağlubiyet Hollanda basınında tepkilere neden olurken, bu tepkiler manşetlere de taşındı.

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! Ajax galibiyeti manşetleri süsledi: Uzun zamandır... - Resim: 4

"Amsterdam ekibini ezdi"

The Telegraaf: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Amsterdam ekibini ezdi. Osimhenli Galatasaray, Ajax'ı bataklığa daha çok itti. Victor Osimhen, üç gol atarak golcülük konusundaki şöhretini sonuna kadar hak ettiğini gösterdi.

