Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! Ajax galibiyeti manşetleri süsledi: Uzun zamandır...

"Amsterdam ekibini ezdi"

The Telegraaf: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Amsterdam ekibini ezdi. Osimhenli Galatasaray, Ajax'ı bataklığa daha çok itti. Victor Osimhen, üç gol atarak golcülük konusundaki şöhretini sonuna kadar hak ettiğini gösterdi.