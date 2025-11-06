BIST 10.971
Trump ve Putin arasında tehlikeli restleşme! Nükleer talimatı kriz çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'a verdiği nükleer talimatın ardından Rusya da harekete geçti. Rus lider Vladimir Putin, nükleer silah testlerinin yeniden başlanması için hazırlık talimatı verdi.

Rusya'nın peş peşe yaptığı nükleer testlere karşılık ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin de nükleer testlere geri dönmesi gerektiğini söyleyerek, Pentagon'a talimat verdi. Trump'ın talimatının ardından Rusya, testlerin nükleer olmadığını iddia etti ve son hamleyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı.

PUTİN: HAZIRLIKLAR BAŞLASIN!

Rus lider Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında ''Eğer ABD bu tür testler yaparsa Rusya da buna karşılık uygun adımlar atmak zorunda kalır.'' dedi. Putin, nükleer silah testleri için hazırlık önerilerinin sunulmasını istedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise ABD'nin nükleer hamlesi üzerine, ''Washington’un niyetlerini anlamanın zaman alacağını'' ifade etti.

Rusya, testlerin, Novaya Zemlya takımadalarında yapılabileceğini belirtti. Fakat Rus istihbarat yetkilileri, ABD’nin açıklamalarının ne kadar ciddi olduğunu anlamakta zorlandıklarını ve Washington’un bu konuda ''hiçbir net cevap vermediğini'' bildirdi.

ABD MINUTEMAN III BALİSTİK FÜZESİNİ TEST EDECEK

ABD, Trump'ın talimatının ardından nükleer kapasiteli Minuteman III balistik füzesini test etmek için harekete geçti.

Navigasyon uyarılarına göre, test bu hafta içinde yapılacak. Balistik füze, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden fırlatılacak ve Marshall Adaları’ndaki Ronald Reagan Balistik Füze Test Sahası’na ulaşacak.

Minuteman III balistik füzesi, ABD Hava Kuvvetleri'nin nükleer üçlü savunma sisteminin bir parçası. Balistik füze şu an Colorado, Montana, Nebraska, Kuzey Dakota ve Wyoming eyaletlerinde konuşlandırılmış durumda.

Toplam 400 füze, yaklaşık 9 bin 600 kilometre menzile sahip. Her biri tek savaş başlığıyla donatılmış olsa da, teknik olarak iki ya da üç nükleer başlık taşıyabilecek kapasitede.

RUSYA'NIN NÜKLEER TESTLERİ

Rusya'nın Burevestnik nükleer füze ve insansız nükleer sualtı aracı Poseidon'un testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump da harekete geçti. Trump, Pentagon'a (Savaş Bakanlığı) nükleer testlerin 'derhal' yapılması için talimat verdiğini söyledi. Trump'ın bu açıklamasından kısa bir süre sonra Kremlin'den açıklama geldi.

''BUNLAR NÜKLEER TEST DEĞİLDİ''

Her ülkenin savunma sistemini geliştirdiğini kaydeden Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve Pentagon'a ABD nükleer silahlarını test etme talimatına ilişkin, "Eğer Trump, bir şekilde Burevestnik testine atıfta bulunuyorsa, bu hiçbir şekilde bir nükleer test değildir. Tüm ülkeler savunma sistemlerini geliştiriyorlar, ancak bu bir nükleer test değildir" dedi.

