Tanju Özcan'dan Ahmet Davutoğlu'nun "Yezit" çıkışına cevap

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için "Bu Yezit ahlakına sahip adam beni eleştirmiş. Utanmaz adam, zavallı mazlum mültecilerin suyunu kesen adam" demişti. Tanju Özcan'dan Davutoğlu'na yanıt gecikmedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuk olduğu Haberler.com stüdyolarında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlamıştı. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a sert sözlerle yüklenmişti.

"Yezit ahlakına sahip adam"

Davutoğlu, Özcan için "Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılmış olsa bunlar demek ki rövanşizmi önce bize uygulayacaklardı. Tahammül edemediler. Tek niyetim vardı, Türkiye'yi bir rövanşizm tuzağına düşürmemek. Bitti mi o tehlike? Yine bitmedi, 2028'de yine bu mantık, bize dahi tahammül edemeyen CHP mantığı nelere yol açabilir? Görüyoruz. CHP'nin içindeki makul insanları, seviyeli siyaset yapanları tenzih ederim... Ama bir belediye başkanı var, utanmaz adam, zavallı mazlum mültecilerin suyunu kesen adam... Bu Yezid ahlakıdır, Kerbela'da Hz. Hüseyin'in suyunu kesmek... Bu Yezit ahlakına sahip adam beni eleştirmiş. Geçen sene Akşamseddin anma törenlerinde kendisi de vardı. Hitap ederken söyledim, Akşamseddin Şamlı idi. Timur Savaşı esnasında Bolu'ya göçtü. Bu adam kendi genel başkanının kapısında kamyonla dayanan adam beni eleştiriyor şimdi. Eleştirse ne olur, eleştirmese ne olur" dedi.

Tanju Özcan'dan Davutoğlu'ya yanıt

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanju Özcan "Bana 'utanmaz adam' diyen utanmaz; Türkiye'yi sığınmacı çiftliğine çevirdin, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdın. AKP'den kovulunca Kılıçdaroğlu'nu kandırıp CHP'ye yamandın, şimdi de AKP'ye dönmek için taklalar atıyorsun. Sonra kalkmış, vatansever birine 'utanmaz adam' diyorsun! Hadi oradan!" ifadelerine yer verdi.

