Xiaomi Redmi 15 5G ayda 2399 TlL taksitle Vodafone'da satışa sunuldu

Vodafone, akıllı telefon pazarının yenilikçi markalarından Xiaomi ile yeni bir işbirliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı telefon pazarının yenilikçi markalarından Xiaomi ile Vodafone arasında yapılan işbirliğiyle, Xiaomi'nin tüm dünyada tanıtımı yapılan, 5G uyumlu yeni Xiaomi Redmi 15 5G 8/256GB modeli, Vodafone'da satışa sunuldu.

Ürün, ayda 2 bin 399 lira fiyat ve kredi kartsız, faturaya ek 12 aya varan ödeme seçeneği ile sunuluyor. Vodafone mağazalarına özel 19 bin 579 lira peşin ödeme imkanı da sağlanıyor.

Xiaomi Redmi 15 5G 8/256GB akıllı telefon, 7000 mAh (typ) bataryasıyla iki gün boyunca sorunsuz kullanım sağlıyor. Sürükleyici 6,9 inç FHD+ ekrana sahip cihaz, 144 Hz'ye kadar yüksek yenileme hızı sunuyor.

Güçlü Snapdragon 685 işlemci bulunan cihazda bellek uzantısı ile 16 GB'ye kadar RAM mümkün oluyor. Elde konfor sağlayan dört kenarı kavisli tasarıma sahip olan cihaz, IP64 toza ve suya dayanıklılık özelliği içeriyor, 33 W hızlı şarj desteği sağlıyor, 50 MP Yapay Zeka özellikli çift kamera sistemi sunuyor

"Seç Seç Al" mottosuyla duyurulan Vodafone FLEX dünyası "ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al" ilkesine dayanıyor. Müşteriler, kredi kartına ihtiyaç duymadan faturalarına ek 12 aya varan ödeme imkanı ve daha birçok kendine uygun çeşitli ödeme yöntemleriyle zengin seçenekler arasından dilediği teknolojik ürünü Vodafone güvencesiyle alabiliyor.

Vodafone FLEX ayrıca, zengin 5G uyumlu cihaz portföyü ve esnek ödeme seçenekleri ile, 1 Nisan 2026'da kullanıma sunulacak 5G hizmeti öncesi müşterilerin 5G uyumlu cihaza sahip olmasını kolaylaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 5 kıtada 5G deneyimleriyle 5G'ye hazır olduklarını belirtti.

Şahin, küresel deneyimleriyle, 5G uyumlu bir cihaza uygun koşullarla sahip olunmasının 5G'ye hazırlık sürecindeki en büyük ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz de 5G deneyimini tüm müşterilerimize sunmak için global markalarla işbirliğimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Şimdi de Xiaomi işbirliğiyle, 5G uyumlu yeni Xiaomi Redmi 15 5G 8/256GB modelini ilk kez ve sadece, Vodafone FLEX ödeme kolaylıklarıyla, lansmana özel ve faturaya ek aylık 2 bin 399 lira fiyatla müşterilerimize sunuyoruz. Böylece, bir kez daha sadece Vodafone'da olacak bir cihazla müşterilerimizin 5G'ye hazırlık sürecini destekliyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin 5G deneyimine hazırlanmasına destek olmaya devam edeceğiz."