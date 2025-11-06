BIST 10.971
Yalova'da sır ölüm! Kaybolan ünlü armatör mezarlıkta asılı halde bulundu

Yalova'da sır ölüm! Kaybolan ünlü armatör mezarlıkta asılı halde bulundu

Yalova'nın Altınova ilçesinde 46 yaşındaki iş insanı Rahman Olgun aniden ortadan kayboldu. Yakınları tarafından her yerde aranan Olgun, babasının mezarının bulunduğu mezarlıkta asılı halde ölü bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre, 5 Kasım 2025 Çarşamba akşamı Altınova’da bir süredir haber alınamayan iş insanı Rahman Olgun’a ulaşamayan ailesi, kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Yakınları, saat 20.35 sıralarında 46 yaşındaki Olgun’un babasının mezarının bulunduğu mezarlıkta hareketsiz şekilde asılı olduğunu fark etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rahman Olgun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri mezarlık çevresinde güvenlik önlemi alırken, savcının incelemesinin ardından Olgun’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olgun’un ölüm nedeninin, yapılacak otopsi ve kriminal inceleme sonrasında netlik kazanacağı bildirildi.

