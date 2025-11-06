BIST 10.971
HABER /  EKONOMİ

THY'den Boeing firmasından uçak alımına ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY), Boeing firmasından alınacak uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için yapılan ihale sonucunda GE Aerospace firması ile mutabakata vardığını bildirdi.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu Stratejik Planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermişti. Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için yapılan ihale sonucunda müzakereler sonuçlanmış olup GE Aerospace firması ile mutabakata varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

