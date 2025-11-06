Gözaltına alındı denilen Ruşen Çakır 'evde bulaşık yıkıyor'muş

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş'ın ifadelerinin alınması için emniyete yazı yazıldı. Listede ismi olan Ruşen Çakır ise evinden yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne" yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın üzerlerine atılı "yalan bilgiyi alenen yayma", "suç örgütüne yardım etme" suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği ifade edildi.

RUŞEN ÇAKIR: EVDE BULAŞIK YIKIYORUM

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı yazılı açıklamada yer alan gazeteciler arasında Ruşen Çakır da bulunuyordu. Ruşen Çakır ise haberi duyuran Gürkan Hacır'a tepki göstererek gözaltında olmadığını evinde bulaşık yıkadığını belirtti. İşte o paylaşımları:



Ruşen Çakır, Gürkan Hacır'ı etiketleyerek attığı twitinde ise "Ayıp diye bir şey var ama sizin oralara uğramamış' diye yazdı.