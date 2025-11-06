Bu geceden itibaren geçerli olacak, depoyu doldurun! Akaryakıta zam geliyor
|
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorine yarından geçerli olmak üzere zam geleceği öğrenilirken; benzin, motorin ve LPG'nin 6 Kasım 2025 perşembe günü fiyatları da belli oldu.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,07 TL zam gelecek.
17
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları (6.10.2025)
Benzin litre fiyatı: 53.64 TL
Motorin litre fiyatı: 55.47 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
27
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.47 TL
Motorin litre fiyatı: 55.33 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
37
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.50 TL
Motorin litre fiyatı: 56.50 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
47