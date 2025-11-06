BIST 11.016
Anadolu Ajansı
İstanbul'da silahlı saldırı hazırlığındaki zanlı yakalandı! Meğer otelde kalan...

Şişli'de şüphe üzerine durdurulan ve üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan zanlının silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Şüphelinin Almanya'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

Esentepe Mahallesi Zincirlidere Caddesi'nde devriye gezen ekipler, boynunda kar maskesi olduğunu fark ettikleri bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler, yaptıkları üst aramasında şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.

Emniyete getirilen zanlının, cep telefonunda bir kişiye ait fotoğraf bulundu. Şüphelinin, Şişli'de bir otelde kalan bu kişiye yönelik saldırı gerçekleştireceği belirlendi.

Almanya'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapmış

Suç örgütü üyesi olduğu ve bir miktar para karşılığında saldırıyı gerçekleştireceği değerlendirilen şüphelinin Almanya'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

