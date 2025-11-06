BIST 11.095
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, geri manevra yapan tıra çarpan kamyondaki bir kişi hayatını kaybetti.

Otoyolun Arnavutköy mevkisinde sabah saatlerinde seyir halindeki bir tırın sürücüsü, iddiaya göre, dönüş yapacağı sapağı kaçırınca araçla geri manevra yaptı.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen kamyon tıra arkadan çarptı. Kamyondaki 2 kişi araçta sıkışırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonun sürücüsü yaralı halde sıkıştığı yerden çıkarılıp hastaneye sevk edilirken, yolcu koltuğunda oturan Uğurcan Evcek'in (31) hayatını kaybettiği belirlendi.

Tırın sürücüsü ise polis ekiplerine gözaltına alındı.

