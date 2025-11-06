BIST 11.095
ABD'nin Patriot bataryaları Orta Doğu'daki geçici görevin ardından Güney Kore'ye döndü

ABD'ye ait Patriot füze savunma bataryalarının Orta Doğu'da sona eren geçici konuşlandırılma görevi sonrası Güney Kore'ye sevk edildiği bildirildi.

Yonhap ajansının ABD ordusundan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, ABD Patriot füze savunma bataryalarının Orta Doğu'da konuşlandırılması sona erdi.

ABD Merkez Komutanlığında (CENTCOM) 6 aylık görevin sona ermesiyle bataryalar ile Hava Savunma Topçu Birlikleri, Güney Kore'deki Osan Hava Üssü'ne geri döndü.

Hava Savunma Topçu Birliği Komutanı Yarbay Ashley Hahn, yaptığı açıklamada, birliğin yurt dışı deneyiminin Kore Yarımadası'ndaki görevine katkı sağlayacağını belirtti.

Deneyimin, yarımadada hava savunma ve taktik operasyonlara katkı sağlayacağını kaydeden Hahn, "Dersler, muharebe kabiliyetini ve hazırlığını artıracak." ifadesini kullandı.

ABD Kore Kuvvetlerinin (USFK) Sözcüsü David Kim de sevkiyata yönelik açıklamasında, birliklerin Orta Doğu'da üstlendikleri göreve dair ayrıntı paylaşamayacağını belirtti.

Geçici görev

CENTCOM sorumluluk sahasına martta geçici olarak konuşlandırılan birliklerin Katar'daki ABD askeri üssünde füze savunma operasyonlarında görev aldığı tahmin ediliyor.

USFK Komutanı General Xavier Brunson ağustosta, Orta Doğu'ya kaydırılan Patriot bataryalarının, ekipman güncellemesi amacıyla Güney Kore'ye döneceğini belirtmişti.

Washington'ın en uzun süreli askeri müttefiklerinden kabul edilen Güney Kore'de, Patriot dahil bazı hava savunma sistemleri ile 28 bin civarında ABD askeri konuşlanıyor.

