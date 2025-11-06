BIST 11.095
DOLAR 42,12
EURO 48,68
ALTIN 5.426,65
HABER /  SPOR

Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Manisa FK ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Abone ol

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, idmanı duran top uygulamalarıyla tamamladı.

Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.

Özbelsan Sivasspor ile Manisa FK, 8 Kasım Cumartesi günü, saat 13.30'da, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Bitlis'te insan kaçakçılığı! Tırın dorsesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te insan kaçakçılığı! Tırın dorsesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Yönetim hemen harekete geçti
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Yönetim hemen harekete geçti
Rıdvan Dilmen'den Şampiyonlar Ligi'nde flaş Galatasaray iddiası:
Rıdvan Dilmen'den Şampiyonlar Ligi'nde flaş Galatasaray iddiası:
Kandilli sistemi 37 saniye önce İstanbul'u uyardı! 6.1'lik deprem bildirimi
Kandilli sistemi 37 saniye önce İstanbul'u uyardı! 6.1'lik deprem bildirimi
İsrail'in, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü
İsrail'in, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü
Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılama talebi reddedildi
Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılama talebi reddedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e tepki: "Türkiye böyle bir üslubu hak etmiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e tepki: "Türkiye böyle bir üslubu hak etmiyor"
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!
Hizbullah, silah bırakmayacağını açıkladı: Pazarlık konusu olamaz
Hizbullah, silah bırakmayacağını açıkladı: Pazarlık konusu olamaz
Hamile sanıldı! 38 yaşındaki kadın şok gerçekle hastanede yüzleşti
Hamile sanıldı! 38 yaşındaki kadın şok gerçekle hastanede yüzleşti
Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Yurt dışından gelen eşyanın beyanında 6'lı GTİP bilgisi aranacak
Yurt dışından gelen eşyanın beyanında 6'lı GTİP bilgisi aranacak