Bitlis'te insan kaçakçılığı! Tırın dorsesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te tırın dorsesindeki gizli bölmede yurda yasa dışı yollarla giren 20 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda, il merkezinde durdurulan tırda yapılan aramada, aracın dorsesindeki gizli bölmede 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce sınır dışı edilecek.