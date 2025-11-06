Rıdvan Dilmen'den Şampiyonlar Ligi'nde flaş Galatasaray iddiası:

Galatasaray’ın Ajax deplasmanında aldığı 3-0’lık galibiyetin ardından Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların Avrupa’daki geleceğine dair çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Deneyimli yorumcu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk 8 için toplaması gereken puanı belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax’ı 3-0 mağlup ederek lig aşamasında büyük bir avantaj elde etti. Victor Osimhen’in hat-trick yaptığı mücadele sonrası sarı-kırmızılıların puanı 9’a yükseldi. Lig aşamasında ilk 24’ü garantilemeye yaklaşan Galatasaray, gözünü artık ilk 8’e çevirdi.

Galatasaray’ın performansını değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, temsilcimizin kalan maçlarda toplaması gereken puanla ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu. Sports Digitale YouTube kanalında konuşan Dilmen, “Galatasaray 8 puan daha alırsa ilk 8 için yeter diyorum. Union Saint-Gilloise 3, Monaco 3, Atletico ve City’den 1’er puan alsa dahi yeter. 1 puan iyidir ikisi için de.” ifadelerini kullandı.

Dilmen ayrıca, kalan maçlarda Galatasaray’ın avantajlı fikstürüne de değinerek, “Monaco çok Ajax deplasmanı gibi olmaz. Tabii fena takım değil ama o stat, deplasman stadı değil yani.” sözleriyle sarı-kırmızılıların lig aşamasını üst sıralarda bitirme şansına vurgu yaptı.