BIST 11.095
DOLAR 42,12
EURO 48,68
ALTIN 5.426,65
HABER /  SPOR

Rıdvan Dilmen'den Şampiyonlar Ligi'nde flaş Galatasaray iddiası:

Rıdvan Dilmen'den Şampiyonlar Ligi'nde flaş Galatasaray iddiası:

Galatasaray’ın Ajax deplasmanında aldığı 3-0’lık galibiyetin ardından Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların Avrupa’daki geleceğine dair çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Deneyimli yorumcu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk 8 için toplaması gereken puanı belirtti.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax’ı 3-0 mağlup ederek lig aşamasında büyük bir avantaj elde etti. Victor Osimhen’in hat-trick yaptığı mücadele sonrası sarı-kırmızılıların puanı 9’a yükseldi. Lig aşamasında ilk 24’ü garantilemeye yaklaşan Galatasaray, gözünü artık ilk 8’e çevirdi.

Galatasaray’ın performansını değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, temsilcimizin kalan maçlarda toplaması gereken puanla ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu. Sports Digitale YouTube kanalında konuşan Dilmen, “Galatasaray 8 puan daha alırsa ilk 8 için yeter diyorum. Union Saint-Gilloise 3, Monaco 3, Atletico ve City’den 1’er puan alsa dahi yeter. 1 puan iyidir ikisi için de.” ifadelerini kullandı.

Dilmen ayrıca, kalan maçlarda Galatasaray’ın avantajlı fikstürüne de değinerek, “Monaco çok Ajax deplasmanı gibi olmaz. Tabii fena takım değil ama o stat, deplasman stadı değil yani.” sözleriyle sarı-kırmızılıların lig aşamasını üst sıralarda bitirme şansına vurgu yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kandilli sistemi 37 saniye önce İstanbul'u uyardı! 6.1'lik deprem bildirimi
Kandilli sistemi 37 saniye önce İstanbul'u uyardı! 6.1'lik deprem bildirimi
İsrail'in, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü
İsrail'in, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü
Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılama talebi reddedildi
Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılama talebi reddedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e tepki: "Türkiye böyle bir üslubu hak etmiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e tepki: "Türkiye böyle bir üslubu hak etmiyor"
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!
Hizbullah, silah bırakmayacağını açıkladı: Pazarlık konusu olamaz
Hizbullah, silah bırakmayacağını açıkladı: Pazarlık konusu olamaz
Hamile sanıldı! 38 yaşındaki kadın şok gerçekle hastanede yüzleşti
Hamile sanıldı! 38 yaşındaki kadın şok gerçekle hastanede yüzleşti
Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Yurt dışından gelen eşyanın beyanında 6'lı GTİP bilgisi aranacak
Yurt dışından gelen eşyanın beyanında 6'lı GTİP bilgisi aranacak
İBB soruşturmasında son dakika! Bazıları serbest bırakıldı bazıları savcılıkta
İBB soruşturmasında son dakika! Bazıları serbest bırakıldı bazıları savcılıkta
Bayburt'ta valizinde 1 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Bayburt'ta valizinde 1 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
İnternet alışverişinde kurallar değişti! Gümrükte yeni zorunluluk
İnternet alışverişinde kurallar değişti! Gümrükte yeni zorunluluk