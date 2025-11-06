Filistin Devlet Başkanı Abbas, Vatikan'da Papa 14. Leo ile görüştü

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa 14. Leo, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi. Samimi bir atmosferde geçtiği belirtilen görüşmede, Gazze’deki sivil halka acilen insani yardım ulaştırılması ve çatışmanın sona erdirilerek kalıcı bir barış için "iki devletli çözüm" arayışının zorunluluğu vurgulandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Roma’da bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, programına bu sabah Vatikan’da başladı. Abbas’ın Papa 14. Leo ile yaptığı görüşme, Vatikan’ın Filistin Devleti'ni tanımasını sağlayan 26 Haziran 2015 tarihli kapsamlı anlaşmanın 10. yıl dönümü vesilesiyle yapıldı.

Vatikan’dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin küresel çaptaki en kritik konuyu ele aldığı belirtildi:

"Samimi geçen görüşmede, Gazze'deki sivillere acilen yardım ulaştırılması ve iki devletli bir çözüm arayışıyla çatışmanın sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı."

Papa 14. Leo ve Abbas, bu kritik buluşmadan önce 21 Temmuz’da Gazze’deki durum ve Batı Şeria’daki şiddet olaylarını ele aldıkları bir telefon görüşmesi de gerçekleştirmişlerdi.

ABBAS'TAN ÖNCEKİ PAPA'YA VEFA ZİYARETİ

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Vatikan’daki temaslarından önce duygusal bir ziyaret gerçekleştirdi. Roma’ya dün gelen Abbas, 21 Nisan'da hayatını kaybeden önceki ruhani lider Papa Franciscus’un Azize Büyük Meryem Bazilikası'ndaki kabrini ziyaret etti.

Kabre çiçek bırakan Abbas, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Papa Franciscus'u görmeye geldim çünkü onun Filistin ve Filistin halkı için yaptıklarını unutamıyorum ve Filistin'i kimsenin kendisinden istemesine gerek kalmadan tanımasını da unutamıyorum," ifadelerini kullandı. Papa Franciscus, son dönemlerinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına sık sık sert tepkiler göstermişti.

Abbas, Vatikan temaslarının ardından yarın da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.