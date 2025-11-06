Trafik sigortasında güncel primler belli oldu

Zorunlu trafik sigortası primlerine Kasım ayında yüzde 1 zam geldi. İstanbul’da 4. basamak sürücüler 14.911 TL öderken, riskli sürücüler için bu rakam 44.733 TL’ye yükseldi. Kazasız sürücüler ise 7.456 TL prim ödeyecek. Ticari araçlarda ise artış daha belirgin hale geldi.

Türkiye'de trafikte bulunan yaklaşık 32 milyon aracı ilgilendiren zorunlu trafik sigortası primleri Kasım ayı itibarıyla güncellendi. Sigorta Bilgi Merkezi'nin yayımladığı verilere göre, primlere ortalama yüzde 1 oranında zam yapıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte İstanbul'da 4. basamakta yer alan bir sürücü, aracını trafiğe çıkarabilmek için 14.911 TL prim ödemek zorunda. Riskli sürücüler için bu tutar 44.733 TL’ye kadar çıkarken, en düşük risk grubundaki sürücüler 7.456 TL prim ödeyecek.

Ankara’da sıfırıncı basamakta yer alan riskli sürücüler 43.467 TL prim öderken, en düşük riskli sürücüler için bu tutar 7.245 TL oldu. İzmir’de ise aynı gruplar için primler sırasıyla 42.201 TL ve 7.034 TL olarak belirlendi.

TİCARİ ARAÇLARDA DİKKAT ÇEKEN ZAM

Ticari araç sahipleri için de primler dikkat çekici seviyelere ulaştı. İstanbul’da sıfırıncı basamakta yer alan bir ticari taksinin primi 117.861 TL’ye yükselirken, sekizinci basamakta bu tutar 19.644 TL oldu. Ankara’da ticari taksi primleri 114.526 TL ile 19.088 TL arasında değişirken, İzmir’de ise 111.190 TL ile 18.532 TL arasında seyrediyor.

Yeni prim düzenlemesi, araç sahiplerinin sigorta maliyetlerini doğrudan etkilerken, riskli sürücüler için ciddi bir yük oluşturuyor.