SPOR

Almanya'nın Lüksemburg ve Slovakya maçlarının kadrosu açıklandı

Almanya'nın Lüksemburg ve Slovakya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa eleme maçlarının kadrosu ilan edildi.

Almanya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Julian Nagelsmann, Almanya'nın 14 Kasım'daki Lüksemburg ve 17 Kasım'daki Slovakya karşılaşmalarının 25 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Kadroda yer alan 29 yaşındaki futbolcu Leroy Sane, geçen haziran ayında Galatasaray'a transfer olduktan sonra ilk kez milli takıma davet edildi.

Sane, milli takımda şimdiye kadar 70 kez forma giyerken 14 gol kaydetti.

Almanya'nın kasım ayındaki Dünya Kupası elemeleri kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Kaleci:

Oliver Baumann (Hoffenheim), Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nübel (Stuttgart), Noah Atubolu (Freiburg)

Defans:

Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Münih), Malick Thiaw (Newcastle United)

Orta saha ve forvet:

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (Mainz), Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Said El Mala (Köln), Serge Gnabry (Bayern Münih), Leon Goretzka (Bayern Münih), Jamie Leweling (Stuttgart), Leroy Sane (Galatasaray), Kevin Schade (Brentford), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United)

