Muş'ta kardeşini silahla öldürüp kaçmıştı! Van'da yakalandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde kardeşini silahla öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince Van'da yakalandı.
İlçede 4 Kasım'da B.A'nın silahla vurularak hayatını kaybetmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan araştırmada, kardeşini silahla öldüren şüphelinin olay sonrası kendisine ait traktörle Van'a kaçtığı tespit edildi.
Van'a görevlendirilen JASAT dedektiflerince yürütülen iki günlük çalışma sonucunda şüpheli, Beşyol Meydanı yakınlarındaki bir parkta saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.