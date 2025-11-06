BIST 11.095
HABER /  GÜNCEL

LGS merkezi sınavının tarihi belli oldu! Bakan Yusuf Tekin duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını bildirdi.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav tarihinin açıklandığını belirtti.

Tekin, "LGS kapsamındaki sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleşecek. 8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

