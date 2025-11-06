HABER / SPOR / GALATASARAY
Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre açıklandı
Galatasaray'da kasık fıtığı teşhisi konulan Yunus Akgün, ameliyat olacak. Yıldız oyuncunun sahalardan uzak kalacağı süre açıklandı.
Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Yunus Akgün'e kasık fıtığı teşhisi konmuştu. Ajax maçının son idmanına katılan ancak antrenmanı tamamlayamayan milli futbolcu için karar verildi.
6-8 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Galatasaray sağlık ekibi, ağrıları şiddetlenen Yunus Akgün'ün ameliyat olmasına karar verdi. Sky Spor'un haberine göre milli futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
FENERBAHÇE DERBİSİNDE YOK
Süper Lig'de sezonun ilk yarısını kapatması beklenen Yunus Akgün'ün Fenerbahçe derbisi de dahil en az 8 maçta daha takımını yalnız bırakması bekleniyor.