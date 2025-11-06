BIST 11.073
DOLAR 42,12
EURO 48,68
ALTIN 5.395,19
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre açıklandı

Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre açıklandı

Galatasaray'da kasık fıtığı teşhisi konulan Yunus Akgün, ameliyat olacak. Yıldız oyuncunun sahalardan uzak kalacağı süre açıklandı.

Abone ol

Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Yunus Akgün'e kasık fıtığı teşhisi konmuştu. Ajax maçının son idmanına katılan ancak antrenmanı tamamlayamayan milli futbolcu için karar verildi.

6-8 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Galatasaray sağlık ekibi, ağrıları şiddetlenen Yunus Akgün'ün ameliyat olmasına karar verdi. Sky Spor'un haberine göre milli futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE YOK

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını kapatması beklenen Yunus Akgün'ün Fenerbahçe derbisi de dahil en az 8 maçta daha takımını yalnız bırakması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Nissan'da durumlar kötü! Nisan-eylül döneminde inanılmaz zarar
Nissan'da durumlar kötü! Nisan-eylül döneminde inanılmaz zarar
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Vatikan'da Papa 14. Leo ile görüştü
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Vatikan'da Papa 14. Leo ile görüştü
Trafik sigortasında güncel primler belli oldu
Trafik sigortasında güncel primler belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e tazminat davası açtı
Muş'ta kardeşini silahla öldürüp kaçmıştı! Van'da yakalandı
Muş'ta kardeşini silahla öldürüp kaçmıştı! Van'da yakalandı
Diyarbakır'da inşaat işçisinin acı sonu! Düşerek hayatını kaybetti
Diyarbakır'da inşaat işçisinin acı sonu! Düşerek hayatını kaybetti
Emlak Konut, yeni yuvam modeliyle Kuzey Adalar’da faizsiz, peşinatsız konut fırsatı sunuyor
Emlak Konut, yeni yuvam modeliyle Kuzey Adalar’da faizsiz, peşinatsız konut fırsatı sunuyor
LGS merkezi sınavının tarihi belli oldu! Bakan Yusuf Tekin duyurdu
LGS merkezi sınavının tarihi belli oldu! Bakan Yusuf Tekin duyurdu
Almanya'nın Lüksemburg ve Slovakya maçlarının kadrosu açıklandı
Almanya'nın Lüksemburg ve Slovakya maçlarının kadrosu açıklandı
İsrail basınına göre Tel Aviv, Lübnan'da yeni bir saldırıya hazırlanıyor
İsrail basınına göre Tel Aviv, Lübnan'da yeni bir saldırıya hazırlanıyor
Çankırı'da kayıp kişiden kötü haber! Cesedine ulaşıldı...
Çankırı'da kayıp kişiden kötü haber! Cesedine ulaşıldı...
ABD'nin Patriot bataryaları Orta Doğu'daki geçici görevin ardından Güney Kore'ye döndü
ABD'nin Patriot bataryaları Orta Doğu'daki geçici görevin ardından Güney Kore'ye döndü