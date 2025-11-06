Nissan'da durumlar kötü! Nisan-eylül döneminde inanılmaz zarar

Nissan Motor, Nisan-Eylül 2025 döneminde 221,9 milyar yen (1,44 milyar dolar) net zarar bildirdi. Japon şirket, yeniden kalkınma programı kapsamında Yokohama'daki genel merkez binasını satacak.

Yokohama merkezli Japon otomobil üreticisi Nissan, 2025 mali yılı bilançolarına dair güncel verileri açıkladı. Buna göre Nissan, 2025 mali yılının nisan-eylül döneminde 221,9 milyar yen (1,44 milyar dolar) net zarar etti. Söz konusu zararda, ABD'nin Japonya'ya uyguladığı gümrük tarifelerinin otomotiv sektörüne olumsuz yansımaları etkili oldu. Japonya ve Çin'de düşük performans nedeniyle şirketin dünya geneli araç satışları yüzde 7,3 düşüşle 1,48 milyona geriledi.

Genel merkez satışta

Nissan, yeniden kalkınma programı kapsamında Yokohama kentindeki genel merkez binasını 97 milyar yen (632 milyon dolar) karşılığında satacak.

Genel merkez binasının satılmasından elde edilecek gelirler tesis yenilemeleri ve operasyonların dijitalleştirilmesi ile AR-GE finansmanına aktarılacak.

Açıklamada satış, "zorlu yıllarda dönüşüm için temel olmayan varlıklardan değer elde eden disiplinli bir sermaye verimliliği yaklaşımı" olarak nitelendirildi. Merkez binası ve çevresindeki yerleşkeleri 20 yıl süreliğine kiralamayı planlayan Japon şirket "küresel genel merkezini" aynı lokasyonda sürdürecek.

Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Ivan Espinosa, düzenlediği basın toplantısında, "İş gücü adaptasyonundaki beklentilere göre doğru yolda olduklarını" bildirdi.

Son dönemde küresel daralma

Nissan, Japonya'daki Oppama fabrikasını 2027 mali yılı sonunda, Meksika'daki Cuernavaca fabrikasını Mart 2026'da durduracağını açıklamıştı.

Şirket, küresel üretim tesisi sayısını 17'den 10'a düşüreceğini, dünya geneli imalat kapasitesini 3,5 milyondan 2,5 milyona çekeceğini duyurmuştu.