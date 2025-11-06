UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Samsunspor, sahasında Hamrun Spartans'ı 3-0 mağlup etti.Abone ol
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Samsunspor, sahasında Hamrun Spartans'ı konuk etti. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-0 kazandı.
Samsunspor'un gollerini 18'de Holse, 58'de Emre Kılınç ve 77'de Mouandilmadji kaydetti. Bu sonucun ardından 3 maçta 3 galibiyet alan Samsunspor, puanını 9'a yükseltti.
Konferans Ligi'nde oynadığı tüm maçları kazanan temsilcimiz, 36 takımın yer aldığı turnuvada averajla liderliğe yükseldi.
Temsilcimiz 27 Kasım'da deplasmanda İzlanda ekibi Breiðablik ile karşılaşacak.