Gazeteciler İBB soruşturması kapsamında ifade verdi: Tümü serbest bırakıldı

Emniyet'e götürülen ve burada ifadeleri alınan gazeteci Şaban Sevinç, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak, Soner Yalçın ve CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan'ın serbest bırakıldığı açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Gazeteci Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, Soner Yalçın ve Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın ifadesi alınacağı öğrenilmiş ve 5 ismin, sabahın erken saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldüğü öğrenilmişti.

GAZETECİ AYDINTAŞBAŞ'IN ABD'DE OLDUĞU ÖĞRENİLMİŞTİ

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ın ise ABD'de olduğu bildirilmişti. Medyascope Genel Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır, gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ın ABD'de olduğunu yazmıştı.

İFADESİ ALINAN GAZETECİLER SERBEST BIRAKILDI

Sabah saatlerinde ilk olarak Oğhan serbest bırakıldı.

Oğhan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 35 yıllık gazeteciyim. Faaliyetlerimi hep gazetecilik çerçevesinde yürüttüm. Etik kurallarına uydum. Kimse ile gazetecilik dışı bir ilişki oluşturmadım. Herhangi bir suç da işlemedim" ifadelerini kullandı.

DİĞER 4 GAZETECİ DE SERBEST

İfadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürülen Şaban Sevinç'in, işlemlerinin ardından 14.30 civarında serbest bırakıldığı, son olarak Soner Yalçın ve Batuhan Çolak'ın da saat 16.30-17.00 sularında ifadelerinin ardından serbest kaldığı aktarıldı.

Ayrıca, Ruşen Çakır'ın da saat 17.25'te serbest bırakıldığı belirtildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

Öte yandan, gazeteciler hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın üzerlerine atılı Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir.“ açıklamasında bulunmuştu.