Bakan Yardımcısı Bulut'tan Gebze'de boşaltılan binalara ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çökmesinin ardından binaların boşaltıldığı bölgede açıklama yaptı.

Bulut, şu ana kadar çöken binanın yanındaki 1 binada hasar tespit edildiğini diğer 21 binadan da karot örnekleri alınmaya başlandığını açıkladı. Bakan Yardımcısı Bulut, elde edilecek sonuçlara göre bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağını belitti.

BİN 200 BİNA İNCELENDİ

Gebze’de 29 Ekim'de çöken 7 katlı apartmanda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından bölgedeki 22 bina tedbiren boşaltıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, devam eden hasar tespit çalışmalarına ilişkin bölgede, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte inceleme yaptı. Son durum hakkında gazetecilere bilgi veren Bakan Yardımcısı Bulut, “Bölgeyle ilgili ayrıntılı bir inceleme durumu söz konusu oldu. Biz üst yapılarda 1.200’e yakın binayı inceledik. Bunlardan sadece yıkılan binanın hemen bitişiğindeki bir binada ağır hasar söz konusu. Bazı binaların yapım yılları itibariyle eski olması dolayısıyla donatılarının özellikle korozyon gibi durumlarla da karşılaştık” dedi.

21 BİNADAN KAROT ÖRNEKLERİ ALINIYOR

Bakan Yardımcısı Bulut, bu tespitler üzerine bugün itibarıyla diğer 21 binada karot örnekleri alınmak suretiyle detaylı bir inceleme başlatıldığını açıkladı: Bu aşamada biz ayrıntılı olarak incelenmeden vatandaşın binalarına dönmesine müsaade etmek istemeyiz. Karot almak suretiyle bugün itibariyle işlemlerimize başladık. Riskli çıkma durumlarında dönüşüm sürecini başlatacağız. Vatandaşlarımızı burada mağdur etmeyeceğiz; gerek taşınma, gerek kira yardımlarında bulunacağız. Tabii bu işlemler tek tek binaların ayrıntılı olarak risk analizleri yapıldıktan sonra devam edecek süreç.

Bakan Yardımcısı Bulut, basın açıklamasının ardından Vali Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ve diğer kurumların yetkilileri ile koordinasyon toplantısı düzenledi.

