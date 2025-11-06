BIST 11.073
DOLAR 42,11
EURO 48,73
ALTIN 5.396,14
HABER /  DÜNYA

Netanyahu: Türkiye son yıllarda İsrail’e karşı düşmanca tutum içinde

Netanyahu: Türkiye son yıllarda İsrail’e karşı düşmanca tutum içinde

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye’nin son yıllarda İsrail karşıtı bir politika izlediğini öne sürerek, “İsrail’e ve siyonizme karşı son yıllarda çok düşmanca bir tutum içindeler.” ifadelerini kullandı.

Abone ol

Yahudi Haber Sendikası’na röportaj veren Netanyahu, Gazze’de sağlanan ateşkesin ardından öncelikli hedeflerinin “esirleri geri almak” olduğunu söyledi.

Hamas’ın silahsızlandırılması ve bölge yönetiminde yer almaması gerektiğini savunan Netanyahu, Gazze’nin geleceğinde İsrail’in güvenliğini tehdit edecek hiçbir yapıya izin vermeyeceklerini belirtti.

"GAZZE'YE SADECE BİZİM İÇİN KABUL EDİLEBİLİR OLANLAR GİRECEK"

Gazze’ye konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü konusunda da açıklamalarda bulunan Netanyahu, “ABD, bu gücün nasıl olması gerektiği konusunda bizimle aynı görüşte. Gazze’ye girecek askeri güçler sadece bizim için kabul edilebilir olanlar olacak.” dedi.

"TÜRKİYE, İSRAİL'E VE SİYONİZME KARŞI DÜŞMAN"

Türkiye’nin tutumuna ilişkin de konuşan Netanyahu, Türkiye ile ilgili konuştuğu bölümde kameranın içine bakarak “Türkiye’nin son yıllarda İsrail’e ve siyonizme karşı çok muhalif ve düşmanca bir tavır sergilediğini görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu ayrıca, esirlerin serbest bırakılması sürecinde Katar’ın rolüne de değindi.

Katar’a yardımları için teşekkür eden İsrail Başbakanı, “Doha ile bazı konularda endişelerimiz olsa da bu zorlukları aşarak olumlu bir işbirliği kurmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
New York Times'tan Türkiye analizi: Erdoğan vazgeçilmez bir aktör
New York Times'tan Türkiye analizi: Erdoğan vazgeçilmez bir aktör
Gazeteciler İBB soruşturması kapsamında ifade verdi: Tümü serbest bırakıldı
Gazeteciler İBB soruşturması kapsamında ifade verdi: Tümü serbest bırakıldı
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı
Bakan Yardımcısı Bulut'tan Gebze'de boşaltılan binalara ilişkin açıklama
Bakan Yardımcısı Bulut'tan Gebze'de boşaltılan binalara ilişkin açıklama
İsrail ateşkesi ihlal etti: Lübnan’ın güneyine yeni saldırı
İsrail ateşkesi ihlal etti: Lübnan’ın güneyine yeni saldırı
Süresiz nafaka devri bitiyor! Gözler yeni yargı paketinde
Süresiz nafaka devri bitiyor! Gözler yeni yargı paketinde
Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre açıklandı
Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre açıklandı
Nissan'da durumlar kötü! Nisan-eylül döneminde inanılmaz zarar
Nissan'da durumlar kötü! Nisan-eylül döneminde inanılmaz zarar
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Vatikan'da Papa 14. Leo ile görüştü
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Vatikan'da Papa 14. Leo ile görüştü
Trafik sigortasında güncel primler belli oldu
Trafik sigortasında güncel primler belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e tazminat davası açtı
Muş'ta kardeşini silahla öldürüp kaçmıştı! Van'da yakalandı
Muş'ta kardeşini silahla öldürüp kaçmıştı! Van'da yakalandı