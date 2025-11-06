PFDK, Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı

PFDK, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 1 maç, Orkun Kökçü’ye ise 2 maç men cezası verildiğini açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.

PFDK, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a 1 maç, Orkun Kökçü'ye ise 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Antalyaspor maçında kulübedeki yerini alamayacak.

Orkun Kökçü ise Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında forma giyemeyecek.

BOUCHOUARI DE 2 MAÇ CEZA ALDI

Öte yandan Trabzonspor'da Galatasaray deplasmanında kırmızı kart gören Benjamin Bouchouari, 2 maç ceza aldı.

NELER OLMUŞTU?

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla yenilmişti.

Mücadele 2-0 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile devam ederken, orta sahada rakibine yaptığı müdahale sonrası Orkun Kökçü, 26. dakikada VAR uyarısı sonrası hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Orkun’un kırmızı kart görmesinin ardından sinirlenen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da sahaya girerek su şişesine tekme atmıştı.

Tecrübeli teknik adam da bu hareketinin ardından kırmızı kart görmüştü.

Sergen Yalçın, kırmızı kartın ardından hakem Ali Yılmaz’ın üzerine doğru yürüyerek itirazlarda bulunmuştu.

52 yaşındaki teknik adam, araya giren görevliler tarafından sakinleştirildi ve sonrasında da tribüne çıkmıştı.