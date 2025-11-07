BIST 11.073
FENERBAHÇE

Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen'le karşı karşıya geldi. Mesta Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7'ye, Viktoria Plzen de 8'e yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe, 27 Kasım'da İstanbul'da Ferençvaroş'u konuk edecek.

