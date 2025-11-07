HABER / SPOR / FENERBAHÇE
Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen'le karşı karşıya geldi. Mesta Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7'ye, Viktoria Plzen de 8'e yükseltti.
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe, 27 Kasım'da İstanbul'da Ferençvaroş'u konuk edecek.