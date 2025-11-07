Erdoğan, dile getirmişti, belediyeler için yeni düzenleme! Yeni cezalar gelecek

Belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları gündemden düşmezken, AK Parti yeni düzenlemeler için harekete geçti. Belediyelerin mali yapısını disiplin altına almak isteyen hükümet, yeni düzenleme ile harcamaları daha sıkı denetleyecek, öz kaynak üretimini zorunlu yapacak. Görevini aksatan belediyelere ceza uygulanması planlanırken; bazı yetkilerin devredilmesi gündeme gelecek.

Belediyelere yönelik yeni düzenleme için AK Parti düğmeye bastı. Kamu kaynaklarının etkin kullanımı için harekete geçen iktidar, belediyelerin öncelikli hizmetlere yönlendirilmesi ve “Hizmet hiyerarşisi” oluşturulması için yeni çalışmalara başladı.

MERKEZÎ İDARE DEVREYE GİRECEK

Yapılacak reform kapsamında temel hizmetlerin aksaması durumunda merkezî idare devreye girecek.

SU, ULAŞIM, ALTYAPI VE ÇÖP HİZMETLERİNE DÜZENLİ DENETİM

Özellikle su, ulaşım, altyapı ve çöp gibi hizmetlerde standartların yükseltilmesi ve düzenli denetimlerin artırılması hedefleniyor.

CEZAİ YAPTIRIM VE YETKİ DEVRİ GÜNDEME GELECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; görevini yerine getirmeyen belediyelere cezai yaptırımlar uygulanacak, bazı yetkilerin devredilmesi gündeme gelecek.

DENETİM İÇİN KOMİSYON KURULACAK

Mevzuata aykırı imar uygulamalarına imza atan belediyeler için ağır yaptırımlar öngörülüyor. Sayıştay, Mülkiye Teftiş Kurulu ve İçişleri Bakanlığı kontrolörlerinin yanı sıra, belediyelerin harcamalarının etkinliğini ölçmek üzere yeni bir “Denetim Komisyonu” kurulacak. Yaz aylarında nüfusu artan turizm bölgelerinde farklı bütçe stratejileri uygulanması da taslakta yer alıyor. Böylece mevsimsel yoğunluğa göre hizmet planlamasının daha etkin yapılması hedefleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİLE GETİRMİŞTİ

Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce belediyelerin yetkilerinin gözden geçirilmesi, vali ve kaymakamların görevlerinin daha aktif hâle getirilmesi gerektiğini dile getirmişti. Erdoğan, yerel yönetimlerde mali disiplini güçlendirecek adımları da devreye alarak kamuda şeffaflığı, hesap verebilirliği ve verimliliği daha da pekiştireceklerini kaydetmişti.