Futbolda bahis operasyonu 21 gözaltı kararı aralarında bir süper lig takımı başkanı da var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem, bir süper lig takımı başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 152'sinin bahis oynadığını açıklaması sonrası yargı harekete geçti

Bahis soruşturması kapsamında "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçunda 12 ilde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen kişiler arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27/10/2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturmada,

Hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak, görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve hakemlik görevi dışındaki kendi gelirlerinin mukayese edilmesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması neticesinde; ilk aşamada 17 hakem (A.K.K. - A.T. - B.K. - B.T. - B.E.A. - C.B. - E.A. -M.Y. - M.Ö. N.O. - N.K. - S.E.T. - Ş.B. - U.T. - U.K.- Y.Y- Y.Ş.) hakkında Türk Ceza Kanunu'da yer alan "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçu iddiaları bakımından;

Eyüpspor başkanı da gözaltında

Futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeni ile Trendyol Süper Lig'de bulunan Eyüpspor futbol takımının başkanı (M.Ö.), Kasımpaşa futbol kulübünün sahibi olduğu şirketin sahibi (T.C.) ile eski başkanı (M.F.S) hakkında 6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçu iddiaları bakımından;

Bu soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı değerlendirilen U.E isimli kişi hakkında Türk Ceza Kanunu 'nda yer alan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu iddiası bakımından,

Toplam 21 kişi hakkında İstanbul dahil toplam 12 farklı şehirdeki adreslerde arama-elkoyma ve gözaltına alma tedbiri uygulanmıştır. 21 kişiden 2 kişinin yurtdışında olduğu, 1 kişinin de adreste bulunamadığı tespit edilmiş olup geri kalan 18 kişi gözaltına alınmıştır.

Hak mahrumiyeti cezası verilmişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 149 hakeme 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ne demişti?

27 Eylül'de TTF'nin Riva'daki tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Hacıosmanloğlu, şunları söylemişti: Devlet birimlerinden aldığımız veriler ve profesyonel arkadaşların çalışması neticesinde, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. 371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. 7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakem. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir.