Yeni sığınak kararı artık 10 hane olan evler dahil! AVM Metro millet bahçesi...

TÜRKİYE'nin sığınak yönetmeliği baştan aşağı değişti. Resmi Gazete’ de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile yeni inşa edilecek yapılara kapasitelerine göre sığınak yapma zorunluluğu getirildi. Toplam bağımsız bölüm sayısı 10’ dan fazla olan konutlar, yatak sayısı 50’ den fazla olan yurt, koğuş, otel ile diğer konaklama tesisleri, yatak sayısı 25’ ten fazla olan engelli, yaşlı, çocuk sürekli bakım evleri, yataklı sağlık tesisleri, emsal hesabına konu alanı 2 bin metrekareden fazla olan her türlü imalat ve sanayi tesislerinde sığınak yapılması zorunlu olacak. Resmi yapılardan emsal hesabına dahil alanı bin metrekare ve üzeri olan tüm yapılara sığınak yapma zorunluluğu getirildi. Sadece bu değil... İşte yeni sığınak kararları: