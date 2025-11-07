Yeni sığınak kararı artık 10 hane olan evler dahil! AVM Metro millet bahçesi...
TÜRKİYE’nin sığınak yönetmeliği, nüfus artışı ve şehirleşme gibi çağın şartları göz önünde bulundurularak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda güncellendi. 44 farklı kurum ve kuruluş ile iş birliği içinde yürütülen çalışmalar 6 ayda tamamlandı. Yeni sığınak yönetmeliği ile artık 10 hane olan binalara da sığınak şartı getirildi. Millet Bahçeleri ve Metrolar da sığınak olacak. İşte yeni düzenleme
TÜRKİYE'nin sığınak yönetmeliği baştan aşağı değişti. Resmi Gazete’ de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile yeni inşa edilecek yapılara kapasitelerine göre sığınak yapma zorunluluğu getirildi. Toplam bağımsız bölüm sayısı 10’ dan fazla olan konutlar, yatak sayısı 50’ den fazla olan yurt, koğuş, otel ile diğer konaklama tesisleri, yatak sayısı 25’ ten fazla olan engelli, yaşlı, çocuk sürekli bakım evleri, yataklı sağlık tesisleri, emsal hesabına konu alanı 2 bin metrekareden fazla olan her türlü imalat ve sanayi tesislerinde sığınak yapılması zorunlu olacak. Resmi yapılardan emsal hesabına dahil alanı bin metrekare ve üzeri olan tüm yapılara sığınak yapma zorunluluğu getirildi. Sadece bu değil... İşte yeni sığınak kararları:
STADYUMLARA SIĞINAK ŞARTI
Yeni yapılacak 5000 kişi ve üzeri seyirci kapasitesine sahip Stadyum ve benzeri açık ve kapalı spor tesislerine sığınak zorunluluğu getirilerek, yapılacak sığınakların kişi sayısı seyirci kapasitesinin en az yüzde 3’ü olarak hesaplandı. Yönetmelik kapsamında eğitim yapılarında sığınak yapımına ekstra şartlar eklendi. Bina içinde kalacak olan sığınakların, tavan döşemesinin en az 20 cm ve duvarları en az 30 cm kalınlığında betonarme olarak inşa edilmesi zorunlu olacak.
KAMU BİNALARI , HASTANE VE OKULLAR
Resmi binalar ile sağlık ve eğitim yapılarındaki sığınaklarda, en az 24 saat kesintisiz elektrik teminini sağlayacak kapasitede jeneratör yapılması ve iletişim prizine ek olarak uydu telefonu altyapısı ve/veya acil durum Wİ-Fİ noktası yapılması gibi ilave tedbirler alınacak. 100 metrekare üzeri sığınaklarda bir lavabo ve bir elektrikli pişirme yeri barındıran en az 2,30 metrekare alanlı mutfak nişi yapılacak. Ayrıca sığınağın içinde yangın söndürme cihazları ve asgari sağlık ekipmanları bulunan bir ilkyardım dolabı bulundurulması şartı da getirildi. Sığınaklarda batarya destekli led lamba, sabit telefon, radyo ve harici görüntülü iletişim ve haber alma aygıtları bulundurulacak. Bu sayede iletişimin sürekliliğinin sağlanması öngörüldü.
METRO SIĞINAK OLACAK
Yeni yapılacak olan metro hattı tünellerinin planlama dahilinde genel sığınak vasfında olacak şekilde projelendirilmesi, mevcutların ise eksikliklerinin giderilerek sığınak vasfında olacak şekilde düzenlenmesi zorunluluğu getirildi.