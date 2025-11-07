BIST 11.073
Fenerbahçe Hollandalı hakemin kurbanı oldu Duran yaka paça indirildi penaltıyı vermedi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'nın Viktoria Plzen takımına konuk olduğu 4. hafta mücadelesinde Hollandalı hakem Lindhout skandala imza attı. 90+4'te kaleciyle karşı karşıya kalmak üzere olan Jhon Duran rakip savunmacı tarafından şortundan çekilerek indirildi. Devam kararı veren hakeme VAR'da izle tavsiyesi geldi. Pozisyonu izleyen hakem kararını değiştirmedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Çekya deplasmanında Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Maçın son dakikasında yaşananlar maçın önüne geçti.

90+4'te Fred'in ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kolombiyalı santrfor Viktoria Plzen stoper Dweh tarafından şortundan güçlü bir şekilde çekilerek düşürüldü.

Fenerbahçe Hollandalı hakemin kurbanı oldu Duran yaka paça indirildi penaltıyı vermedi - Resim: 0

Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi ama Hollandalı hakem Allard Lindhout oyunu devam ettirdi. Ardından VAR'ın izle tavsiyesi geldi. Monitöre giden Lindhout pozisyonu izledi ve kararının arkasında durdu. Fenerbahçe son dakikada tartışmalı bir penaltı kararıyla 1 puana razı oldu.

