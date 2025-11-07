Toyota C-HR Hybrid GR SPORT versiyonu satışa sunuldu

Toyota C-HR Hybrid'in GR SPORT versiyonu lansmana özel 2 milyon 562 bin liradan satışa sunuldu

Abone ol

Toyota, ürün gamına C-HR Hybrid'in GR SPORT versiyonunu ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Coupe SUV" formuyla ilk nesilden bu yana segmente farklı bir bakış açısı getiren ve ikonik bir modele dönüşen Toyota C-HR Hybrid, GR SPORT versiyonuyla da tercih edilebiliyor.

GR SPORT'un da ürün gamına katılmasıyla farklı müşteri ihtiyaçlarına uygun 5 farklı versiyonla satışa sunulan Toyota C-HR Hybrid, kasımda 1 milyon 995 bin liradan başlayan tavsiye edilen fiyatlarla satışa açıldı. Ürün gamının en üstünde konumlanan GR SPORT versiyonu ise lansmana özel 2 milyon 562 bin lira fiyatla Toyota plazalardaki yerini aldı.

Lansmanından bu yana Avrupa'da 1 milyonun, Türkiye'de 50 bin adedin üzerinde satış gerçekleştiren Toyota C-HR, özgün coupe silueti, dinamik sürüş karakteri ve yüksek teknolojisiyle dikkati çekiyor. Avrupa'da tasarlanan, geliştirilen ve Türkiye'de üretilen model, "yollardaki konsept otomobil" felsefesinin başarılı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Toyota'nın motor sporlarındaki başarılarından ilham alan GR SPORT donanımına sahip Toyota C-HR Hybrid, 140 beygir güç üreten 5. nesil 1.8 litrelik hibrit motorla sunuluyor.

GR logolu ve sportif lake siyah ön ızgara Toyota C-HR Hybrid GR SPORT'un daha dikkat çekici olmasını sağlarken, kabinde de farklı detaylar devam ediyor. GR logosuna sahip vegan deri direksiyon, kırmızı dikişlere sahip döşeme ve kabartmalı GR logolarıyla süslenmiş deri ve süet spor koltuklar GR SPORT'un önemli detayları olarak öne çıkıyor.

GR SPORT versiyonu kapsamlı donanım özellikleri öne çıkıyor

Toyota C-HR Hybrid GR SPORT, kapsamlı donanım özellikleriyle de eksiksiz bir SUV olarak dikkati çekerken, termal yalıtımlı panoramik cam tavan, parabola tasarımlı LED ön farlar, Toyota C-HR imzalı LED arka farlar, "shift by wire" elektronik vites, 12.3 inç Toyota Touch Multimedya Sistemi, 12,3 inç dijital renkli gösterge ekranı, entegre navigasyon sistemi, kablosuz şarj ünitesi ve Toyota Safety Sense 3 gibi özellikler de standart olarak araçta yer alıyor.

Ayrıca 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, çift renkli gövde, elektrikli bagaj kapağı, 64 renkli gelişmiş ambiyans aydınlatma sistemi, elektrikli ayarlanabilir hafızalı sürücü koltuğu, ısıtmalı sürücü/yolcu koltuğu, 360 derece panoramik görüntü monitörü, gelişmiş otomatik park sistemi ve akıllı şerit değiştirme asistanı gibi özellikler de sunuluyor.

Direksiyon ısıtma, dijital iç dikiz aynası ve ön cama yansıtmalı renkli göstergeler de GR SPORT'un teknolojik özellikleri arasında yer alıyor. Ayrıca 9 Hoparlörlü JBL Premium Ses Sistemi de araçta standart olarak geliyor.

Toyota C-HR Hybrid GR SPORT, Toyota Safety Sense 3, park ve sürüş asistanlarını entegre eden T-Mate güvenlik özellikleriyle sınıfının en gelişmiş ve kapsamlı sistemini sunuyor.

Kapsamı daha fazla artırılan güvenlik özellikleri kaza riskini azaltırken, sürüş destek asistanı sistemleriyle keyifli ve güvenli bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Toyota C-HR Hybrid, düşük hızlarda kazaları önlemeye yardımcı sistemiyle Ön Çarpışma Önleyici (PCS), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB), Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA), Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi (EDSS), Geri Görüş Kamerası, Güvenli Çıkış Asistanı, Geri Manevra Uyarı Sistemi ve Kör Nokta Uyarı sistemi gibi kapsamlı bir paket sunuyor.