Trump, ABD ile Özbekistan arasında tarihi ticaret anlaşması imzalandı! 100 milyar doları aşkın alım ve satım

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Özbekistan arasında ticaret ve ekonomi anlaşması imzalandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Özbekistan ile ticaret ve ekonomi anlaşmasına varıldığını duyurdu.

"KRİTİK MİNERALLER, HAVACILIK, ALTYAPI..."

Anlaşmadan büyük bir heyecan duyduğunu ifade eden Trump, "Özbekistan önümüzdeki 3 yıl içinde kritik mineraller, havacılık, otomotiv parçaları, altyapı, tarım, enerji ve kimya, bilgi teknolojileri ve diğer kilit Amerikan sektörlerinden yaklaşık 35 milyar dolar tutarında alım ve yatırım yapacak. Önümüzdeki 10 yıl içinde ise bu rakam 100 milyar doları aşacak" açıklamasında bulundu.

MİRZİYOYEV'E TEŞEKKÜR ETTİ

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teşekkür eden Trump, iki ülke arasında uzun ve verimli bir ilişki kurmak için sabırsızlandıklarını da sözlerine ekledi.

Trump, ABD ile Özbekistan arasında tarihi ticaret anlaşması imzalandı! 100 milyar doları aşkın alım ve satım - Resim: 0

