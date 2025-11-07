BIST 10.927
DOLAR 42,21
EURO 48,76
ALTIN 5.441,16
HABER /  DÜNYA

Tesla hissedarlarından Elon Musk'a ödeme paketine onay

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tesla hissedarlarından Elon Musk'a ödeme paketine onay

Tesla hissedarları, Üst Yönetici (CEO) Elon Musk'a performans hedeflerine ulaşması şartıyla yapılacak yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme paketini onayladı.

Abone ol

Şirketin yıllık hissedarlar toplantısında çeşitli tekliflere dair oylama yapıldı. Hissedarların yüzde 75'inden fazlası, Musk'a yapılacak ödemeye yönelik teklifin lehinde oy kullandı.

Musk'ın tam ödemeyi alabilmesi için performans hedeflerini tutturması gerekiyor

Eylül ayında hissedarlara, Musk'ın "olağanüstü" finansal getiri sağlaması ve gelecek yıllarda Tesla'da liderlik rolünde kalması durumunda yapılacak ödeme teklifine dair Tesla Yönetim Kurulu tarafından mektup gönderilmişti.

Musk'ın tam ödemeyi alabilmesi için yerine getirmesi gereken hedeflere değinilen mektupta, bunlar arasında Tesla'nın yeni başlayan robotaksi işini genişletmek ve şirketin piyasa değerini 7,5 trilyon dolar artırmak gibi konuların yer aldığı aktarılmıştı.

Mektupta, performans ödülünün tamamını almak için Musk'ın 7,5 ila 10 yıl arasında şirkette kalması gibi başka şartların da yer aldığı ifade edilmişti.

Tesla'nın piyasa değerinin 8,5 trilyon dolara çıkması durumunda, Musk'a şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 12'sinin verilmesi öngörülüyor.

Böylelikle yapılacak ödemenin değerinin yaklaşık 1 trilyon dolar olacağı belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tunceli'de otomobil köprüden uçtu! Uzman çavuş hayatını kaybetti
Tunceli'de otomobil köprüden uçtu! Uzman çavuş hayatını kaybetti
Oval Ofis'te bayıylan kişiye ilk müdahale Dr. Mehmet Öz'den geldi
Oval Ofis'te bayıylan kişiye ilk müdahale Dr. Mehmet Öz'den geldi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Adalar Fayı’nda risk yok, asıl risk...
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Adalar Fayı’nda risk yok, asıl risk...
Fenerbahçe'de Ederson maç sonunda isyan etti
Fenerbahçe'de Ederson maç sonunda isyan etti
Tedesco Plzen maçında Kerem Aktürkoğlu'nu neden oynatmadığını açıkladı
Tedesco Plzen maçında Kerem Aktürkoğlu'nu neden oynatmadığını açıkladı
Erdoğan, dile getirmişti, belediyeler için yeni düzenleme! Yeni cezalar gelecek
Erdoğan, dile getirmişti, belediyeler için yeni düzenleme! Yeni cezalar gelecek
45 ilde FETÖ operasyonu: 67 şüpheli tutuklandı
45 ilde FETÖ operasyonu: 67 şüpheli tutuklandı
Bakan Mehmet Şimşek'ten hasta olduğu iddialarına yanıt!
Bakan Mehmet Şimşek'ten hasta olduğu iddialarına yanıt!
Futbolda bahis operasyonu 21 gözaltı kararı aralarında bir süper lig takımı başkanı da var
Futbolda bahis operasyonu 21 gözaltı kararı aralarında bir süper lig takımı başkanı da var
Fenerbahçe Hollandalı hakemin kurbanı oldu Duran yaka paça indirildi penaltıyı vermedi
Fenerbahçe Hollandalı hakemin kurbanı oldu Duran yaka paça indirildi penaltıyı vermedi
Roche İlaç Türkiye CFO'su Çiğdem Erek oldu
Roche İlaç Türkiye CFO'su Çiğdem Erek oldu
UEFA Avrupa ligi'nde toplu sonuçlar
UEFA Avrupa ligi'nde toplu sonuçlar