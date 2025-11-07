Albaraka Türk'ten 9 ayda 11 milyar 180 milyon lira net kar

Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, "Dijitalleşme alanındaki yatırımlarımız sayesinde finansal hizmetlerimizi daha erişilebilir ve yenilikçi hale getiriyoruz" dedi.

Albaraka Türk, yılın 9 ayında 11 milyar 180 milyon lira net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, 2025'in 9 aylık döneme ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Albaraka Türk, reel sektöre sağladığı finansman desteğini söz konusu dönemde önemli ölçüde artırdı.

Buna göre, bankanın nakdi finansman hacmi, 2025'in 9 ayında geçen yılın sonuna göre yüzde 43 yükseldi. Albaraka Türk'ün aktif büyüklüğü ise 421,4 milyar lira seviyesine ulaştı.

Bankanın aktif kalitesine yönelik kararlı adımları sürerken, 2024 sonunda yüzde 1,36 seviyesinde olan takipteki alacak oranı (NPL), yıl sonu beklentilerine paralel biçimde Eylül 2025 itibarıyla yüzde 1,58 olarak gerçekleşti. Takipteki alacaklar için ayrılan karşılık oranı yüzde 83 seviyesinde korunarak güçlü risk yönetimi anlayışını yansıttı.

Yılın üçüncü çeyreğinde, özel cari hesaplar ve katılım hesapları aracılığıyla toplanan fonların toplam büyüklüğü 256 milyar liraya ulaştı. Özel cari hesapların toplanan fonlar içindeki payının yüzde 50 olması, bankanın sağlam fonlama yapısını destekledi.

'Finansal hizmetlerimizi daha erişilebilir ve yenilikçi hale getiriyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, katılım bankacılığı prensiplerine bağlılıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Konsolide net karlarının yılın 9 ayında, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 145 artışla 11 milyar 180 milyon lira seviyesine ulaştığını kaydeden Temsah, müşteri odaklı strateji ve dijitalleşme yatırımlarıyla büyümeyi sürdürdüklerini vurguladı.

Temsah, vizyon ve misyonları doğrultusunda müşteri deneyimini güçlendirmeye, katılım finans ilke ve değerlerine uygun ürünler sunmaya devam ettiklerine dikkati çekerek, 'Dijitalleşme alanındaki yatırımlarımız sayesinde finansal hizmetlerimizi daha erişilebilir ve yenilikçi hale getiriyoruz. Bununla birlikte, sürdürülebilirlik odaklı projelerimizle topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdürüyoruz.' ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indirim sürecinin, fonlama maliyetlerini azaltarak net kar marjını iyileştireceğini öngördüklerini belirten Temsah, gelecek aylarda sürecek olan dezenflasyon politikasının net kar payı marjını olumlu etkileyeceğini düşündüklerini ifade etti.