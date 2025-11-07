BIST 10.927
Koleksiyoncular özellikle bu 25 kuruşu arıyor! Ceplerinizi kontrol edin, değerini duyanların dudağı uçukladı

Koleksiyoncular özellikle bu 25 kuruşu arıyor! Ceplerinizi kontrol edin, değerini duyanların dudağı uçukladı

Öncelerde ileriyi tahmin edemeyerek sıradan bir madeni para olarak cebimizde taşıdığımız altın renkli 25 kuruş, bugün koleksiyoncuların gözdesi ve resmen servet değerinde. Üretim hatasız ya da sınırlı basım özelliği taşıyan örnekler, açık artırmalarda 34 bin lirayı aşan fiyatlara alıcı buluyor. BU fiyatı duyanlar ceplerini kontrol ediyor...

Bir dönem herkesin cebinde yer alan 25 kuruşluk madeni paralar, bugün nadirliği ile dikkat çekiyor. Özel basımlar ve hatasız örnekler dudak uçuklatan fiyatlardan alıcı buluyor.

KOLEKSİYONCULARIN İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ

Bir zamanlar günlük alışverişlerde sıkça kullanılan altın renkli 25 kuruş, aradan geçen yılların ardından koleksiyon piyasasında değer kazandı. Türkiye Cumhuriyet Darphanesi tarafından basılan bu madeni para, üretim hatası taşıyan veya sınırlı sayıda üretilen örnekleriyle koleksiyoncuların ilgi odağı haline geldi.

YATIRIM ARACINA DÖNÜŞTÜ

Numizmatik tutkunlarına göre, milyonlarca basım arasında hatasız, parlak veya özel dönem baskısına ait 25 kuruşlar artık yalnızca koleksiyon değeri taşımıyor. Bu tür madeni paralar, koleksiyon dünyasında giderek yükselen bir yatırım aracı olarak da görülüyor.

34 BİN TL'YE KADAR ALICI BULUYOR

Koleksiyon ve açık artırma sitelerinde "altın renkli" olarak tanımlanan 25 kuruşların fiyatı 30 ila 35 bin TL arasında değişiyor. Paranın kenar yazısı, metal parlaklığı ve hatasız basımı gibi detaylar, satış fiyatını belirleyen unsurlar arasında.

HEPSİ DEĞERLİ DEĞİL

Numizmatistler, piyasada bulunan her 25 kuruşun bu kadar yüksek değerde olmadığının altını çiziyor. Değerli olanlar; dolaşıma hiç girmemiş, basım hatası taşıyan ya da sınırlı sayıda üretilmiş örnekler. Uzmanlar, bu tür paraların gerçek değerinin belirlenmesi için mutlaka yetkili koleksiyonculara veya müzayede evlerine başvurulması gerektiği vurgulanıyor.

