Babacan: Kumar yasaklansın

Babacan, devlet eliyle lisans verilen sanal bahis ve kumar sistemini eleştirerek, “Altı firmaya sanal bahis, bir firmaya sanal kumar izni verdiniz. Herkesin cebine kumarhane açtınız” dedi. Sigara ve içki reklamlarının yasaklandığını, ancak sanal kumar reklamlarının dijital mecralarda serbestçe yer aldığını belirten Babacan, “Kumar kumardır, yasalı yasa dışısı olmaz” ifadelerini kullandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sanal bahis ve kumar sistemine yönelik eleştirilerini partisinin grup toplantısında dile getirdi. Yaptığı konuşmanın bir bölümünü bugün sosyal medya hesabından da paylaşan Babacan, “Zararlı alışkanlıkların reklamı yapılamaz. Sanal bahse ve kumara bu kadar kolay erişilmesi kabul edilemez” mesajını yeniden gündeme taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan “Yasa Dışı Bahisle Mücadele” genelgesine atıf yapan Babacan, yasa dışı bahisle mücadele edilirken devlet eliyle lisanslanan yasal sistemin göz ardı edildiğini söyledi:

“İktidarı defalarca uyardık. Her kürsüde haykırdık: ‘Tedbir alın, ne bekliyorsunuz?’ dedik. Nihayet bir genelge yayımladılar. Ama peki yasal olanı ne yapacağız? Yasa dışı olana savaş açıyorsunuz da yasal olandan niye bahsetmiyorsunuz?”



“LİSANSI SİZ VERDİNİZ, DÜZENİ SİZ KURDUNUZ”

Sanal bahis sisteminin doğrudan devletin verdiği izinlerle kurulduğunu ifade eden Babacan, gençlerin bu düzene çekildiğini vurguladı:

“Altı firmaya sanal bahis oynatma izni verdiniz. Bir firmaya sanal kumar lisansı verdiniz. Herkesin cebine bir kumarhane açtınız. Bunu söylemeye utanıyor musunuz? Bu gerçeği gizlemeye mi çalışıyorsunuz?”

“SİGARA REKLAMI YASAK AMA KUMAR REKLAMI SERBEST Mİ?”

İçki ve sigara reklamlarının yıllardır tüm mecralarda yasaklandığını hatırlatan Babacan, kumar içerikli reklamların ise internet ve dijital platformlarda açık biçimde yer aldığını belirtti:

“Bugün Türkiye’de bir sigara reklamı görüyor musunuz? Görmüyorsunuz çünkü yasak. Peki, kumar reklamlarını niye görmeye devam ediyoruz? Web sitelerinde, sosyal medyada, mobil uygulamalarda bu reklamlar cayır cayır dönüyor.”

“YASALI YASA DIŞISI OLMAZ, KUMAR KUMARDIR”

Yasal olarak izin verilmiş olmasının kumarı meşru kılmayacağını savunan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

“Kumar kumardır. Yasalı yasa dışısı olmaz. Bu sistem gençlerin cebindeki son parayı çeken, emekçilerin umutlarını kolay kazanç vaadiyle sömüren bir düzendir. Bu düzenin reklamı da, erişimi de engellenmelidir.”

Babacan, “Sigara paketlerinin üzerine ‘öldürür’ yazıyorsanız, kumar sistemine de uyarı koymanız gerekir” diyerek, reklam yasağı ve erişim engeli çağrısını yineledi.