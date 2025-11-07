BIST 10.927
İzmir'de beton mikseri faciası! Torununu okula götüren babaanne öldü, torunu yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde torununu okula götürürken beton mikserinin çarptığı babaanne hayatını kaybetti, torunu yaralandı.

Y.Ş. idaresindeki 35 ZFG 60 plakalı beton mikseri, Hürriyet Mahallesi'ndeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nadire K. (64) ile torunu K.K'ye (7) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BABAANNE VE TORUN HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri aracın altında kalan babaanne Nadire K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan kız, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nadire K'nin birinci sınıf öğrencisi torununu okula götürürken kazanın yaşandığı öğrenildi.

