Eski eş pişmanlığı! Efecan Dianzenza bakın ne paylaştı...

Survivor yarışmasıyla tanınan ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Efecan Dianzenza, boşandığı eşi Duygu Çavdar’a olan pişmanlığını yansıttı.

Abone ol

Survivor yarışmasındaki performansıyla dikkat çeken Efecan Dianzenza, evliliğiyle de sıkça magazin gündeminde yer almıştı. Yasak aşk iddiaları sonrası eşi Duygu Çavdar tarafından tek celsede boşanma davası açılmış ve çiftin yolları ayrılmıştı. Boşanmanın ardından Efecan, sosyal medyada pişmanlıklarını dile getiren paylaşımlar yapmıştı. Bu kez, bu duygusal süreci şarkıya döken Dianzenza, "Duygu" isimli şarkısını yayınlayarak tekrar gündeme geldi.

Şarkının sözlerinde ayrılığın ardından yaşadığı acıyı ve özlemi açıkça anlatan Efecan, "Sensiz ben yok oluyorum" gibi derin anlamlar taşıyan sözlerle duygularını dile getirdi. Şarkının görselinde ise eski eşinin gözlerinin yer aldığı bir fotoğraf kullanarak, duygusal bağlarını ve pişmanlıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Efecan Dianzenza'nın şarkısı sosyal medyada hızla yayıldı ve takipçileri şarkıya büyük ilgi gösterdi. "Çıktı gözbebeğim..." diyerek şarkısını duyuran Dianzenza, eski eşine duyduğu pişmanlık ve özlemi müzikle ifade etmenin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirtti.