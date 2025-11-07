BIST 10.954
SAĞLIK

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Randevular MHRS'den alınacak, ücretsiz olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Randevular MHRS'den alınacak, ücretsiz olacak

Sağlıklı Hayat Merkezlerine, MHRS'den randevu alınabilecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada "Sağlıklı Hayat Merkezlerini önemsiyoruz. İnsanlarımızın evlerine, yerleşim yerlerine çok yakın. Üstelik de ücretsiz bu hizmetleri alabildiği bir alan bunlar." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlıklı Hayat Merkezlerine Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alındığını anımsatarak "Sağlıklı Hayat Merkezlerini önemsiyoruz. Çünkü insanlar diyetisyene, psikoloğa, fizyoterapiste ihtiyacı olduğu zaman, spor ve egzersiz öğrenmeye, diş bakımını, kanser taramalarını yapabileceği bir alan olarak buralarda da faydalanmalarını istiyoruz. İnsanlarımızın evlerine, yerleşim yerlerine çok yakın. Üstelik de ücretsiz bu hizmetleri alabildiği bir alan bunlar. Onun için buraları koruyucu sağlığın önemli unsurları olarak görüyoruz. Buralara da artık randevu sistemiyle insanlar istedikleri zaman gidebilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye, akciğer kanserinde dünyada ilk üçte

Bu ayın, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin maalesef akciğer kanseri konusunda dünyada ilk üçte olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Sigara bunun en büyük nedeni, tütün kullanımı. Bu konuda da toplumun farkında olması, hep beraber sigarayı bırakmak için çaba harcamamız gerektiğini, bunun için de mobil tırlarımız, araçlarımızla insanlarımızın yanına gittiğimizi ve burayı gören insanlarımızın da özellikle sigara bırakan vatandaşlarımızın da bu konuda ekiplerimizle beraber bu iradeyi göstermesini ve sağlıklı kalmaları için sigaradan kurtulmalarını bekliyoruz."

"Nakil konusunda da 149 merkeziyle dünyada örnek olan bir ülkeyiz"

Memişoğlu, iki gün önce organlarını bağışladığını belirterek şöyle devam etti:

"Zaten 1997'de askerdeyken bağışlamıştım. Elektronik sistemde artık e-Nabız ve e-Devlet üzerinden isteyen herkes organlarını bağışlayabiliyor. Organları bağışlamak esasında öldükten sonra yaşamınızın sonundan sonra dahi bir insana can verebiliyorsunuz, iyilik yapabiliyorsunuz. Bu konuda biz dünyanın en iyi altyapısına, insan gücüne nakil konusunda da 149 merkeziyle dünyada örnek olan bir ülkeyiz. Bu nakillerimizin çoğunu canlıdan yapıyoruz. Yani canlının, karaciğerinin yarısını alıyoruz, böbreğin birini alıyoruz. İnsanlarımız lütfen organlarını bağışlasınlar. Bu esasın büyük bir iyilik gerekçesi, büyük bir iyilik ve mutluluk kaynağı. İnsanlarımızdan organlarını bağışlamasını özellikle e-Devlet üzerinden bunu yapmalarını bekliyoruz. Biliyorsunuz organ bağışlayan insanlarımızın 1. derece yakınlarını acil haricinde eğer organ ihtiyacı varsa önceliğe aldık. Aynı zamanda organ bekleyen veya nakil olan insanlarımızı da randevu sistemimizi önceliğe aldık. Bundan sonra bu konuda da onlara pozitif ayrımcılık yapacağız."

