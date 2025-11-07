BIST 10.954
DOLAR 42,21
EURO 48,86
ALTIN 5.436,48
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye’nin, Libya’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, güvenlik ve istikrarı temin etmek için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye-Libya arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin önemli olduğunu, iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması için dayanışma içinde yürütülen çalışmaların süreceğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de askeri üsse kimyasal saldırı
ABD'de askeri üsse kimyasal saldırı
İzmir'de beton mikseri faciası! Torununu okula götüren babaanne öldü, torunu yaralandı
İzmir'de beton mikseri faciası! Torununu okula götüren babaanne öldü, torunu yaralandı
"Yüzyılın Konut Projesi" vatandaşlardan büyük ilgi gördü
"Yüzyılın Konut Projesi" vatandaşlardan büyük ilgi gördü
Dizilerden görüp merak saldığı okçulukta Türkiye rekoru kırdı
Dizilerden görüp merak saldığı okçulukta Türkiye rekoru kırdı
Hapishanede Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski başsavcıya ev hapsi
Hapishanede Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski başsavcıya ev hapsi
THY, yılın 3. çeyreğinde yaklaşık 7 milyar dolar gelir elde etti
THY, yılın 3. çeyreğinde yaklaşık 7 milyar dolar gelir elde etti
Dijital Türk lirasında geri sayım! TCMB çağrı yapmıştı
Dijital Türk lirasında geri sayım! TCMB çağrı yapmıştı
Babacan: Kumar yasaklansın
Babacan: Kumar yasaklansın
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini artırdı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini artırdı
Alaattin Çakıcı'dan yeni görüntü! Yurt dışına kaçtığı iddia ediliyordu
Alaattin Çakıcı'dan yeni görüntü! Yurt dışına kaçtığı iddia ediliyordu
Evinden 26 kilo altın çıkan bürokratın bildirimde bulunmadığı mal varlığı ortaya çıktı
Evinden 26 kilo altın çıkan bürokratın bildirimde bulunmadığı mal varlığı ortaya çıktı
Ozan Elektronik Para'ya bir operasyon daha! 72 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Ozan Elektronik Para'ya bir operasyon daha! 72 milyon liralık mal varlığına el konuldu