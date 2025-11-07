BIST 10.933
Elazığ'da 14 yaşındaki Veysel sırra kadem bastı! 250 kişilik ekip arıyor

Elazığ'da önceki gün ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 14 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Gümüşkavak Mahallesi'nde yaşayan otizmli Veysel Bilen'den haber alamayan ailesinin 5 Kasım'da saat 23.14 sıralarında kayıp ihbarında bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından termal dron desteğiyle havadan ve karadan başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Çocuğun bulunması için çalışma alanını genişleten ekipler, bölgedeki dere yatakları, ağaçlık alanlar ve mısır tarlalarında da arama yapıyor.

Elazığ AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, basın mensuplarına, Veysel Bilen'i bulmak için geniş kapsamlı çalışma yürüttüklerini söyledi.

Elazığ'da 14 yaşındaki Veysel sırra kadem bastı! 250 kişilik ekip arıyor - Resim: 0

Polat, "Yaklaşık 30 kilometrelik bir alan tarandı. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, belediye, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarından ekipler de destek veriyor. Aileyle yaptığımız görüşmede çocuğun suyu sevdiği bilgisine ulaştık. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipler suyun bulunduğu bölgelerde arama yaptı. Şu anda sazlık ve ağaçlık alanlarda tarama faaliyetleri yeniden başlatıldı." dedi.

Elazığ'da 14 yaşındaki Veysel sırra kadem bastı! 250 kişilik ekip arıyor - Resim: 1

Kent genelinde yaklaşık 250 kişilik ekibin görev yaptığını, çalışmalara Malatya ve Diyarbakır AFAD ekiplerinden termal dron desteği sağlandığını belirten Polat, "Şu ana kadar Veysel'e ait herhangi bir iz veya bulguya rastlanmadı. Emniyet birimlerimiz adli yönden de incelemelerine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

