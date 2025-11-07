BIST 10.952
DOLAR 42,21
EURO 48,85
ALTIN 5.438,30
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye’nin, Libya’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, güvenlik ve istikrarı temin etmek için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye-Libya arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin önemli olduğunu, iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması için dayanışma içinde yürütülen çalışmaların süreceğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
TEB'den reel sektöre 350 milyon dolarlık destek
TEB'den reel sektöre 350 milyon dolarlık destek
İzmir'de evinde oluşturduğu serada kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı
İzmir'de evinde oluşturduğu serada kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı
Elazığ'da 14 yaşındaki Veysel sırra kadem bastı! 250 kişilik ekip arıyor
Elazığ'da 14 yaşındaki Veysel sırra kadem bastı! 250 kişilik ekip arıyor
Lösemi artık tedavi edilebilir bir hastalık! Tedavi başarısı yüzde 95'e ulaştı
Lösemi artık tedavi edilebilir bir hastalık! Tedavi başarısı yüzde 95'e ulaştı
Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
ABD'de askeri üsse kimyasal saldırı
ABD'de askeri üsse kimyasal saldırı
İzmir'de beton mikseri faciası! Torununu okula götüren babaanne öldü, torunu yaralandı
İzmir'de beton mikseri faciası! Torununu okula götüren babaanne öldü, torunu yaralandı
"Yüzyılın Konut Projesi" vatandaşlardan büyük ilgi gördü
"Yüzyılın Konut Projesi" vatandaşlardan büyük ilgi gördü
Dizilerden görüp merak saldığı okçulukta Türkiye rekoru kırdı
Dizilerden görüp merak saldığı okçulukta Türkiye rekoru kırdı
Hapishanede Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski başsavcıya ev hapsi
Hapishanede Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski başsavcıya ev hapsi
THY, yılın 3. çeyreğinde yaklaşık 7 milyar dolar gelir elde etti
THY, yılın 3. çeyreğinde yaklaşık 7 milyar dolar gelir elde etti
Dijital Türk lirasında geri sayım! TCMB çağrı yapmıştı
Dijital Türk lirasında geri sayım! TCMB çağrı yapmıştı