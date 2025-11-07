Eski İspanya Kralı Juan Carlos, 70 yıl sonra kardeşini öldürdüğünü itiraf etti

İspanya’nın eski kralı Juan Carlos I, tam 70 yıl sonra kardeşinin ölümüne dair sessizliğini bozdu. Yeni yayımlanacak anı kitabında, 1956’da bir tabancayla oynarken kardeşi Alfonso’yu alnından vurduğunu anlattı.

İspanya'da gerek hakkındaki yolsuzluk iddiaları gerekse özel hayatıyla ilgili skandallardan dolayı kendi tercihiyle Ağustos 2020'de ülkesini terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşen Juan Carlos, anılarını kitaplaştırdı.

Carlos'un "Uzlaşma, anılar" başlıklı kitabı bugün Fransa'da kitabevlerinde satışa çıktı.

İspanya’nın 87 yaşındaki sürgündeki eski kralı Juan Carlos I, yıllardır sır gibi sakladığı aile trajedisini ilk kez anlattı. Anı kitabında, 1956 yılında Portekiz’deki aile evlerinde kardeşi Infante Alfonso’yu kazara vurduğunu itiraf etti.

Juan Carlos, kitabında “Bu trajedinin ağırlığını asla üzerimden atamayacağım. Şarjörü çıkardık ama namluda bir mermi kaldığını bilmiyorduk” ifadelerini kullandı. Eski kral, merminin sekerek kardeşinin alnına isabet ettiğini ve Alfonso’nun babasının kollarında öldüğünü yazdı.

Kraliyet gizemi: Silah denize atıldı

O dönemde 18 yaşında olan Juan Carlos hakkında hiçbir resmi soruşturma açılmadı. Kralın babası pistoyu denize attı, Alfonso’nun bedenini ise İspanyol bayrağıyla örttü.

Juan Carlos, babasının kendisini sarsarak “Bunu bilerek yapmadığına söz ver” dediğini, ancak ilişkilerinin bir daha asla eskisi gibi olmadığını yazdı.

'Kardeşimi her gün düşünüyorum'

Juan Carlos satırlarında duygusal ifadelere de yer verdi:

“Bir arkadaşımı, sırdaşımı kaybettim. Hayatım ondan sonra karardı. Hâlâ her gün onu düşünüyorum.”