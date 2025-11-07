ABD'de Türk bilim insanı 50 bin dolar kefaletle tahliye edilecek! Ailesi yardım çağrısı yaptı

ABD'de kendisinden bir süre haber alınamayan ve daha sonra New York Buffalo Federal Tutukevi'nde olduğu ortaya çıkan Türk bilim insanı Furkan Dölek'in 50 bin dolar karşılığında kefaletle tahliye edilmesi kararı üzerine Adana'da yaşayan ailesi, bu ücretin toplanabilmesi için destek çağrısında bulundu.

Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde yaşayan anne Zuhal ve baba Hasan Dölek, oğullarının tahliyesi için yakın çevrelerinin de desteğiyle başlattıkları "Gofundme" platformundaki bağış kampanyasına destek istedi.

Anne Zuhal Dölek, AA muhabirine, çocuğunun özgürlüğüne kavuşmasını en büyük arzusu olarak açıkladı.

Bunun için Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve yardımseverlerin desteğini beklediklerini belirten Dölek, şunları söyledi:

"Oğlumun ABD'de bir arkadaşı var, yine bize yardımcı olan bir arkadaşımız var. Onlar Furkan için bir kampanya başlattılar. İnşallah Furkan'ı dışarı çıkartırsak kefaletin geri ödenmesi durumunda bunu tekrardan orada hukuk mücadelesi veren Türkler için kullanacağız. Kefaletini toparlayabilirsek, inşallah çocuğumuz özgürlüğüne kavuşursa tekrar çalışmalarına, hayatına devam edecek. Yarım kalan çok deneyleri, projeleri var. Bunları gerçekleştirmek istiyor, içeride bunların kaygısını çekiyor."

Dölek, Dışişleri Bakanlığının, konsolosluğun ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) her zaman kendilerinin yanında olduğunu belirterek, iş insanlarından da bu kefalet ücretinin toplanması için destek istedi.

"Devletimiz arkamızda çok büyük destek"

Oğluyla en son bu sabah telefonla görüştüğünü ifade eden Dölek, şunları dile getirdi:

"Oğluma '(Kefalet ücretini) Ayarlayacağız inşallah en kısa zamanda çıkacaksın' dedim. 'Anne, çok ümitlenmek istemiyorum, olmayabilir. Lütfen çok umutlanmayın, ben çok ümitleniyorum, sonra hayal kırıklığına uğruyorum' dedi. Ona da çok üzüldüm. Bekliyoruz, inşallah toparlayacağız. Devletimiz arkamızda çok büyük destek, bu desteği her zaman hissettik, yine hissediyoruz. İnşallah en kısa sürece ayarlayıp bunu sonlandıracağız, oğlumuz özgürlüğüne kavuşacak."

Baba Hasan Dölek de kampanya sayesinde oğlunun bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını beklediklerini kaydetti.

Türk bilim insanı Dölek'ten haber alınamamıştı

ABD'de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek, Mart 2024'te ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğunu tespit etmiş, bunu ABD'li yetkililerle paylaşmış ve sosyal medya üzerinden de duyurmuştu.

Bu paylaşım üzerine Dölek, Nisan 2024'te işten çıkarılmış ve vizesi iptal edilmişti.

Akademik araştırmalar için verilen vizenin iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince son 4 aydır ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve Kanada'ya doğru protesto yürüyüşü başlatmıştı.

CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.

Bu durumu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla protesto eden Dölek'ten 27 Ağustos'tan sonra haber alınamamıştı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu 4 Eylül'de Dölek'in, New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıkmıştı.