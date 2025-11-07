Nikahsız eş dehşet saçtı! Arkadaşıyla yakalayınca...

Mersin'e çalışmaya giden E.Ç., Diyarbakır'a dönünce 20 yıllık arkadaşı ile eşinin ihanetiyle karşılaştı. Arkadaşını öldüren E.Ç.'ye verilen 15 yıl hapis cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Mahkeme, sanığın müebbet hapisle cezalandırılması gerektiğini belirtti. Dosya yeniden Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Abone ol

Diyarbakır'da 1 çocuk annesi eşiyle yasak ilişki yaşayan arkadaşını öldüren E.Ç. hakkında verilen 15 yıl hapis cezası bozuldu. İstinaf Mahkemesi, olayda haksız tahrik koşullarının oluşmadığına karar vererek dosyayı müebbet hapis cezası verilmesi yönünde geri gönderdi.

PARA İÇİN MERSİN'E GİTTİ, ACI GERÇEKLE YÜZLEŞTİ

Diyarbakır'da yaşayan E.Ç., 20 yıllık arkadaşı Y.B.'nin teklifini kabul ederek Mersin'de çalışmaya gitti. Eşi S.K. ve çocukları Diyarbakır'da kaldı. Bir süre sonra eşiyle iletişimi zayıflayan E.Ç., şüphelenmeye başladı. Eşinin telefonla yapılan görüntülü aramalara yanıt vermemesi üzerine kuşkuları artan E.Ç., eşinin "Vigo" adlı uygulamada canlı yayın yaptığını ve Anamur'da yaşadığını fark etti. Durumu öğrenen şahıs, eşinin orada ev kiraladığını belirledi. Bir süre sonra eşiyle barışarak yeniden birlikte yaşamaya başlayan E.Ç., tekrar tartışmalar yaşanınca Diyarbakır'a döndü.

ARKADAŞIYLA YAKALADI

Sözcü'de yer alan habere göre; olay günü E.Ç., çocuğunu görmek için eşinin evine gittiğinde arkadaşı Y.B.'nin eşini aracına aldığını gördü. Aracı takip eden E.Ç., ikilinin şehir dışındaki bir köy yolunda, açık arazide durduğunu fark etti. Bir süre bekledikten sonra araca yaklaşan şahıs, eşini ve arkadaşını ilişki halinde yakaladı. Öfkeye kapılan E.Ç., aracın camını kırarak Y.B. ve eşine saldırdı. İkiliyi darbeden E.Ç., eşini de orada dövdü. Olaydan birkaç gün sonra Y.B.'nin S.K.'yi arayıp evinin çevresinde dolaşması üzerine E.Ç., eşinin kendisini tekrar aldattığına emin oldu. Çiftin bir apartta üç kez aynı odada kaldıkları tespit edilince, E.Ç. silahını alarak Birol'un peşine düştü.

10 EL ATEŞ ETTİ

Olay günü arkadaşı ile tartışan E.Ç., yanında taşıdığı silahla 10 el ateş ederek Y.B.'yi öldürdü. Mahkemede verdiği ifadede, "20 yıllık arkadaşım, ağabeyim dediğim adam, eşimle ilişki yaşamış. Eşim bana 'Aklıma girdi, kandırdı' dedi. Pişmanım" sözlerini kullandı.

MAHKEME 15 YIL HAPİS VERDİ

Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi, olayda haksız tahrik koşullarının oluştuğu kanaatine vararak sanığa önce müebbet, ardından 15 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın eşi tarafından aldatılmasının ve buna dair kayıtların bulunmasının tahrik unsuru oluşturduğunu belirtti.

İSTİNAF: TAHRİK ŞARTLARI OLUŞMADI

Ancak Bölge İstinaf Mahkemesi, kararı bozdu. Gerekçede, E.Ç. ile S.K.'nin gayrı resmi evliliklerinin fiilen sona erdiği, ayrı yaşadıkları ve aralarında hukuken korunan bir birlikteliğin bulunmadığı vurgulandı. Mahkeme, "Sanık, artık evlilik ilişkisi devam etmeyen S.K.'nin başka biriyle ilişki yaşaması nedeniyle haksız tahrik hükümlerinden yararlanamaz" değerlendirmesini yaptı. Bu gerekçeyle E.Ç.'in müebbet hapis cezasına çarptırılması gerektiğine hükmedilerek, dosya yeniden değerlendirilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

DOSYA YENİDEN GÖRÜLECEK

Yeniden yapılacak yargılamada, E.Ç.'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası alması bekleniyor. Olayda hayatını kaybeden Y.B.'nin ailesi ise, "Bu bir cinayet, tahrikle açıklanamaz" diyerek karara destek verdi.