Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 512 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 150 bin 400 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 265 bin 220 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 512 lira 34 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 355 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 237 lira 96 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 786 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 165 milyon 807 bin 244 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 165 milyon 897 bin 326 metreküp olarak kayıtlara geçti.

